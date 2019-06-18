بالأرقام.. تباين معدلات التضخم في الدول العربية

تتباين معدلات التضخم وتوجهات الأسعار في الدول العربية خلال 2019 إذ تكشف مؤشرات دولية عن تضاعف الأسعار في الدول غير المستقرة فيما ستبقى ضمن النسب الطبيعية في دول عربية عديدة.

وتعبر معدلات التضخم عن الزيادة أو النقصان في الأسعار التي يدفعها المستهلكون، والتي تحتسب ضمن مكونات سلة غذائية وأخرى تتعلق بالمستلزمات الأساسية للمعيشة، ويتم حساب معدلاتها شهريا وسنويا.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي، فإن معدلات التضخم في الدول العربية ستبلغ 9.3 في المئة خلال 2019 بشكل عام، مدفوعة بتراجع المعدلات في الدول المصدرة للنفط والتي سيبلغ المعدل فيها 6.1 في المئة، فيما يتوقع أن يبلغ المعدل للدول المستوردة للنفط 11.8 في المئة.

وستشهد كل أسواق الدول العربية ارتفاعات في الأسعار ما عدا السعودية التي يتوقع أن تشهد تضخما سالبا خلال العام الحالي.

معدلات التضخم المتوقعة للدولة العربية خلال العام 2019: