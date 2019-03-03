بالأرقام..  تكلفة تصنيع غالكسي الجديد

تبلغ تكلفة تصنيع جهاز سامسونغ الجديد "غالاكسي أس 10" حوالي 420 دولارا، حسب تحليل أجراه موقع "تك إنسايت" المتخصص بتقنية المعلومات.

ويتجاوز معدل سعر الجهاز الجديد الذي أعلنته سامسونغ حديثا بالتزامن مع احتفالها بـ 10 أعوام على هواتف غالكسي، حدود الألف دولار في الأسواق.

ولتصنيع الجهاز ستحتاج إلى:

- معالج البيانات: 70.5 دولارا

- البطارية: 10.5 دولارا

-نقاط الاستشعار والاتصال: 14 دولارا

- عدسات الكاميرا: 56.5 دولارا

- شاشة العرض: 86.5 دولارا

- شريحة الذاكرة: 50.5 دولارا

- لاقط الإشارة: 31.5 دولارا

-قاعدة الشحن والتحكم بالصوت: 7 دولارات

- قطع أخرى: 29.5 دولارا

- قطع ميكانية: 29 دولارا

- تكلفة التجميع والتجريب: 34.5 دولارا

ويشير "تك إنسايت" أن تكلفة الجهاز الجديد أعلى من سابقه بحدود 40 دولارا.