بالأرقام.. ميزانية الولايات المتحدة 2018

كشف التقرير المشترك لوزارة الخزانة ومكتب الإدارة والميزانية الخاص بالموازنة الأميركية لعام 2018 عن زيادة في حجم الإيرادات تعود أساسا إلى زيادة حجم المتحصلات من الضرائب.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من أربعة ملايين وظيفة تم إضافتها منذ تولي الرئيس ترامب الرئاسة، وقال إنه لأول مرة أصبح عدد الوظائف أكبر من عدد الساعين للحصول على وظائف.
وهذه أهم الأرقام التي جاءت في التقرير:
- بلغ العجز في الموازنة 779 مليار دولار، ما يمثل زيادة 113 مليارات دولار عن السنة المالية السابقة، بنسبة 3.9 في المئة، لكنه أقل 70 مليار دولار عن التوقعات بالنسبة للسنة المالية لعام 2019.
- بلغت نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي 3.9 في المئة، وهو معدل أعلى 0.4 عن السنة المالية السابقة.
- زادت الأجور بنسبة 1.4 في المئة، وارتفع متوسط دخل الأسرة بنسبة 1.8 في المئة.
- ثقة المستهلكين في أعلى معدلاتها. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.9 في المئة خلال الفصول الأربعة الماضية، وهو أسرع معدل منذ الربع الثاني لعام 2015.
- بلغ إجمالي الإيرادات 3.329 تريليون دولار في العام المالي 2018، بزيادة 14 مليار دولار عن العام المالي 2017 ، أي زادت بنسبة 0.4 في المئة.
- تعود زيادة الإيرادات بشكل أساسي إلى زيادة المتحصلات من إيرادات الضرائب والتأمين الاجتماعي وإيرادات التقاعد والرسوم الجمركية وإيرادات أخرى.
- ارتفعت النفقات 127 مليار دولار عن السنة المالية السابقة، لتبلغ 4.108 تريليون دولار.
- بلغت نسبة النفقات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 20.3 في المئة وهو معدل أقل بنسبة 0.4 عن السنة المالية 2017.
- في النفقات، تم تخصيص 136.7 مليار دولار لوزارة الزراعة، و600.7 مليار دولار للدفاع، و26.5 لوزارة الطاقة، و1.120.5 تريليون دولار لوزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، و68.4 مليار دولار لوزارة الأمن الداخلي، و34.5 مليار دولار لوزارة العدل، و26.4 مليار دولار لوزارة الخارجية.
- بلغ معدل الاقتراض الفيدرالي 15.751 تريليون دولار بزيادة 1.084 تريليون دولار، ويشمل هذا الرقم 779 مليار دولار لتسديد العجز في الميزانية (المشار إليه سابقا).