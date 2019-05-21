بالأرقام.. نفوذ هواوي في أسواق العالم

رغم حظر شبكات هواوي والتخوف منها في عدد من الدول، إلا أنها استطاعت خلال السنوات الماضية الاستحواذ على حصة كبيرة في الأسواق المختلفة للاتصالات. وتمكنت مبيعات هواوي من الأجهزة الخلوية تجاوز آبل لتصبح في المرتبة الثانية بعد سامسونغ خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتعد الشركة من أبرز الموردين للبنية التحتية لشبكات الجيلين الثالث والرابع للاتصالات الخلوية، وتدعي الشركة أنها قطعت شوطا كبيرا في شبكات الجيل الخامس. واستطاعت هواوي اقتحام الأسواق المختلفة بتكييف منتجاتها مع الحاجات المختلفة بما يمكن الشركات من تقديم خدمات الاتصالات المطلوبة بأسعار مقبولة. شركة بماض عسكري ترفض عدد من الدول التعامل مع هواوي وسط اتهامها بالحصول على تمويل من الحكومة الصينية خاصة، وأن مؤسسها رين زنغفاي كان مهندسا سابقا في الجيش الصيني، الأمر الذي تنفيه الشركة مؤكدة بأنها شركة خاصة.

وفي المقابل ترى العديد من الدول أن اتهام هواوي بالحصول على تمويل من الحكومة الصينية يقع في المنطقة الرمادية، ولحين ثبوت ذلك فإنها ستواصل فتح أسواقها أمام الشركة. بدأت الشركة مشوارها عام 1987، حين أسسها زنغفاي ببضعة آلاف من الدولارات، وركزت أعمالها على تقنيات شبكات الاتصالات في حينها. ولمع نجم الشركة بشكل كبير في العقدين الأخيرين، خاصة في مجال البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتتوجه بعدها لسوق الأجهزة الخلوية. حصة هواوي في سوق شبكات الخلوي وسيطرت هواوي على ما نسبته 29 في المائة من سوق شبكات الاتصالات العلمية في 2018، متفوقة على جميع الموردين الآخرين وفق أرقام مجموعة (Dell'Oro Group) المتخصصة بقطاع الاتصالات. ومع انتشار شبكات الجيل الثالث للخلوي تجاوزت هواوي منذ 2013 أبرز الموردين لشبكات الاتصالات مثل إريكسون وسيسكو ونوكيا وحتى نظيرتها "زي تي إي" الصينية.

كما استطاعت هواوي رفع حصتها من 21 في المائة خلال 2013 لتصبح 29 في المائة خلال 2018، فيما تتراجع حصة بقية الموردين في مبيعات معدات شبكات الاتصالات. وزاد الطلب خلال السنوات الأخيرة الماضية على معدات شبكات الاتصالات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النطاق العريض، خاصة على أجهزة أبراج البث.

وبلغت إيرادات الشركة نحو 109 مليارات دولار في 2018، منها 38 مليار دولار من مبيعات شبكات الاتصالات و52 مليار دولار من مبيعات الأجهزة المختلفة و10 ملايين من حلول الأعمال، وفقا لما ذكر في موقع (TelecomLead.com). الجيل الخامس وتنظر هواوي لسوق الجيل الخامس على أنه درة عملها خلال السنوات الماضية لما بذلته من تطوير لهذه التقنية، ووقعت الشركة أكثر من 30 عقدا تجاريا لتركيب شبكات الجيل الخامس، وقامت بتسليم أكثر من 40 ألف برج اتصالات جاهزة للتشغيل بهذه التقنية. وتتفاوض الشركة حاليا مع أكثر من 50 شركة متخصصة بالاتصالات تتعلق بشبكة الجيل الخامس وفقا لموقع (TelecomLead.com). هواوي والسلطات الأميركية ​تواجه هواوي تحديا كبيرا بعد توقيع أمر يحظر على الشركات الأميركية استخدام معدات الاتصال الأجنبية، فيما أعلنت وزارة التجارة الأميركية حظرا فعالا على الشركات المحلية التي تبيع التكنولوجيا الأميركية لهواوي أو تنقلها لها.