بالصور.. أطول رحلة تجارية في العالم

أقلعت من سنغافورة الخميس طائرة إيرباص تملكها شركة "سنغابور إيرلاينز" في أطول رحلة تجارية في العالم ستستغرق حوالي 19 ساعة في طريقها إلى نيويورك.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن الرحلة "أس كيو 22" أقلعت عند الساعة 23:35 (15:35 بتوقيت غرينيتش)، وعلى متنها 150 راكبا و17 من أفراد الطاقم.

شاشة في مطار شانغي تعرض بيانات الرحلة (قبيل إقلاعها):

وكانت الشركة قد أعلنت بدء تشغيل هذا الخط الذي يربط سنغافورة بنيويورك بدءا من يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر، ليكون أطول خط نقل جوي مباشر في العالم.

ومن بين الركاب 67 في درجة رجال الأعمال، و94 في الدرجة الاقتصادية الممتازة، وليس هناك أي راكب في الدرجة الاقتصادية.

ركاب يستعدون للإقلاع:

ويتناوب طياران ومساعدان قيادة طائرة إيرباص للرحلات الطويلة "إيه.350-900 يو إل آر" التي ستجتاز 16700 كيلومتر بين سنغافورة ونيويورك.

وأشارت شركة الطيران إلى أن فترات عمل طاقم الطائرة سيتم توزيعها بما يمكن كل موظف من الحصول على الحد الأدنى من الاستراحة القانونية وهي أربع ساعات.

صور للطائرة من الداخل:

Here are more photos from Flight #SQ22's business class, which features 67 flat-bed seats in a 1-2-1 configuration pic.twitter.com/vnqFsP3Sdj — TicToc by Bloomberg (@tictoc) October 11, 2018

والتحدي بالنسبة إلى الركاب هو تمرير الوقت. وسيكون بوسع أولئك الذين لم يُحضروا كتابا أو كتابين للقراءة، الاختيار بين أفلام وبرامج تلفزيونية تصل مدتها الإجمالية إلى 1200 ساعة، أي ما يعادل سبعة أسابيع.

وبحسب شركة الطيران، ستتضمن الوجبات على متن الطائرة أطباقا مختارة لتأمين "الرفاهية" في الجو.

ومن أجل تحسين التجربة وخفص التوتر الذي يمكن أن ينجم عن قضاء يوم كامل في الجو، صممت الطائرة ليكون سقفها مرتفعا ونوافذها أكبر، وتم تجهيزها بإضاءة خاصة يفترض أن تحد من آثار اختلاف التوقيت عبر اللعب على الألوان.