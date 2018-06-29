بالصور.. أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الخارج

أنهت الولايات المتحدة يوم الجمعة رسميا سبعة عقود من الوجود العسكري في سول، عاصمة كوريا الجنوبية، مع افتتاح مقر جديد بعيدا عن الحدود المتوترة مع كوريا الشمالية.



كان مقر الجيش الأميركي يقع في حي يونغسان بوسط سول منذ وصول القوات الأميركية في نهاية الحرب العالمية الثانية، لينتقل الآن إلى منشأة موسعة في معسكر همفريز في مدينة بيونغتايك تضم أيضا مقر قيادة الأمم المتحدة، وذلك على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب سول.



ويأتي انتقال القيادة وسط انفراجة في شبه الجزيرة الكورية، مع التقدم الحاصل في العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

إلا أن عملية الانتقال لم تكن مرتبطة بذلك، وقد تم التخطيط لها منذ أكثر من عقد من الزمان، وقد تأجلت عدة مرات بسبب مشاكل في البناء والتمويل.





يعد مركز القيادة الجديد، الذي تصل مساحته إلى 1420 هكتار وتكلف 11 مليار دولار، أكبر قاعدة أميركية في الخارج، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

تقع هذه القيادة الأميركية الجديدة على مدينة بيونغتايك الساحلية الكورية الجنوبية، وبالقرب من قاعدة جوية أميركية، وهي الموقع الأمثل الذي يسمح بالحركة السريعة وتركيز القوات في الأزمات.