بالصور.. احتفالات رأس السنة حول العالم

يحتفل الملايين حول العالم الإثنين برأس السنة الميلادية، وعند منتصف الليل، بحسب التوقيت المحلي لكل منطقة، يبدأ العد التنازلي إيذانا ببدء سنة جديدة، في أجواء احتفالية تتخللها ألعاب نارية وعروض مختلفة.
وهذه مجموعة من المشاهد التي التقطتها عدسات الكاميرات في أماكن مختلفة حول العالم.
رغم التحديات التي لا تزال تواجه الموصل شمالي العراق بعد تحريرها، خرج سكان المدينة التي كانت معقلا للتنظيم المتشدد للاحتفال بسنة جديدة قادمة:
مدينة حلب السورية تشهد أجواء احتفالات هذا العام. هذا الرجل يبيع غزل البنات في أحد شوارع ثاني أكبر مدينة في سوريا:
الألعاب النارية فوق فندق برج العرب في دبي:
على طول شارع الشانزليزيه الشهير في باريس، وقف الآلاف ليشاهدوا عروض الألعاب النارية وعرض الصوت والضوء تحت شعار "الإخاء":
وليس ببعيد عن هؤلاء في الشارع ذاته، وقفت مجموعة من محتجي "السترات الصفراء" لالتقاط صورة سيلفي:
هطول الأمطار لم يمنع الإندونيسيين من الاحتفال. مجموعة من الفتيات وقفن لالتقاط صورة خلال الاحتفالات في جاكرتا:
وفي سنغافورة، شاهد الآلاف عرض" سبيكرتا" على طول كورنيش خليج مارينا:
الألعاب النارية تنطلق على طول خليج مارينا:
صينية في انتظار "العد التنازلي" لميلاد سنة جديدة:
أجواء الاحتفالات في كويزون سيتي بالفلبين:
وفي سول، عاصمة كوريا الجنوبية:
وانطلقت الألعاب النارية في تايبيه، عاصمة تايوان، مع بدء العام الجديد: