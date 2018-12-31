بالصور.. احتفالات رأس السنة حول العالم

يحتفل الملايين حول العالم الإثنين برأس السنة الميلادية، وعند منتصف الليل، بحسب التوقيت المحلي لكل منطقة، يبدأ العد التنازلي إيذانا ببدء سنة جديدة، في أجواء احتفالية تتخللها ألعاب نارية وعروض مختلفة.

وهذه مجموعة من المشاهد التي التقطتها عدسات الكاميرات في أماكن مختلفة حول العالم.

رغم التحديات التي لا تزال تواجه الموصل شمالي العراق بعد تحريرها، خرج سكان المدينة التي كانت معقلا للتنظيم المتشدد للاحتفال بسنة جديدة قادمة: