بالصور.. العالم يحتفل باليوغا

يحتفل العالم الخميس باليوم العالمي لليوغا. وأقيمت فعاليات في عدة مدن حول العالم للترويج للمناسبة التي أعلن عنها رسميا عام 2014.

اليوغا رياضة هندية قديمة. وتقول الأمم المتحدة إن مفردة "يوغا" مشتقة من اللغة السنسكريتية (إحدى لغات الهند) وتعني الانضمام أو الاتحاد، وترمز إلى وحدة الجسد والشعور.

وجاء تخصيص يوم لليوغا بمبادرة أطلقها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014: "اليوغا هدية لا تقدر بثمن من تقاليدنا القديمة وتجسد وحدة الجسد والعقل، والفكر والعمل".

وصادقت الأمم المتحدة على المبادرة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2014 وأعلنت يوم 21 حزيران/يونيو من كل عام يوما عالميا للاحتفال بهذه المناسبة. وتقول الأمم المتحدة على موقعها إن هذا اليوم العالمي يرمي "إلى إذكاء الوعي العالمي بالفوائد الكثيرة لممارسة اليوغا".

ووصلت الاحتفالات دولة الإمارات، ومن المقرر أن تنظم القنصلية الهندية احتفالية خاصة الخميس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

نوف المروعي، وهي أول مدربة يوغا سعودية معتمدة، ستشارك في هذه الاحتفالات، بحسب صحف إماراتية.

ستشمل الاحتفالات إقامة العديد من جلسات اليوغا الجماعية في عدد من المدارس والمراكز والجمعيات المختلفة في دبي.

صحيفة الاتحاد توقعت مشاركة الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة.

وتنظم الاحتفالات باليوم العالمي لليوغا بمدينة دبي للعام الرابع على التوالي بعد النجاح الكبير الذي تحقق للفعالية في الأعوام الماضية، بحسب تعبير الصحيفة.

صورة من احتفالات القنصلية: