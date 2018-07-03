Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
اخترنا لكم

بالفيديو.. العثور عن 'فتية الكهف' في تايلاند

صورة من مقطع فيديو تظهر بعض الصبية بعد إنقاذهم

ليس مشهدا في فيلم سينمائي، ولا إحدى الأساطير، إنها حكاية واقعية حدثت في إحدى الغابات التايلاندية عند الحدود مع بورما (ميانمار).

12 صبيا تتراوح أعمارهم بين 11و16 عاما ومدربهم العشريني عثرت عليهم القوات الخاصة للبحرية التايلاندية على قيد الحياة الاثنين داخل كهف بعد تسعة أيام من اختفائهم.

يعتقد أنهم علقوا في الكهف بعد أن غمرته المياه نتيجة الأمطار الغزيرة.

القوات الخاصة للبحرية التايلاندية نشرت مقطع فيديو للأطفال بعد إنقاذهم:

ولم يتضح بعد ما إذا كان أي منهم مصابا أو في حاجة لرعاية طبية، لكن جرى إمدادهم بمواد تعطيهم طاقة لحين وضع خطة لإخراجهم بسلام من الكهف.

امرأة تعرض صورة لأربعة من الصبية الناجين
امرأة تعرض صورة لأربعة من الصبية الناجين

الصبية هم لاعبو كرة قدم ناشئون اختفوا مع مدربهم البالغ 25 عاما بعد تدريب يوم 23 حزيران/يونيو الماضي، عندما ذهبوا لاستكشاف مجمع كهوف تام لوانغ الذي غمرته المياه.

الصبية بعد إنقاذهم
الصبية بعد إنقاذهم

وبدأت عملية بحث دولية بعد أن أغلقت مياه الفيضان طريق الخروج بسبب الأمطار الغزيرة، لكن المنقذين لم يفقدوا الأمل في أن يكون الصبية قد وجدوا مأمنا لهم على تل صخري في الداخل.

وامتدت جهود البحث عبر ثلاثة كيلومترات من الممرات المظلمة المغمورة بالمياه لبلوغ موقع كان يعتقد رجال الإنقاذ أنه يؤمن فرصة أفضل لنجاة الصبية ومدربهم، حتى تم العثور عليهم.

ابتسامات تعلو الوجوه بعد نجاح مهمة الإنقاذ
ابتسامات تعلو الوجوه بعد نجاح مهمة الإنقاذ

شاركت في العملية فرق إنقاذ دولية، من بينها فرقة تتكون من 30 فردا في الجيش الأميركي.

الكابتن جيسيكا تيت من فريق دعم الإنقاذ التابع لسلاح الجو الأميركي قالت إن عملية البحث شهدت "كثيرا من التحديات".

Back to top
XS
SM
MD
LG