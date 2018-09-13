بالصور.. اللحظات الأولى لوصول الإعصار فلورنس

بدأت الخميس رياح عنيفة وأمواج عاتية تلامس الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع اقتراب الإعصار فلورنس الذي يهدد ملايين السكان على سواحل ولايتي نورث كارولينا وساوث كارولينا.

ويأتي الإعصار مشبعا بالمياه ومن الممكن أن يتسبب بتساقط وابل من الأمطار يصل ارتفاعها إلى متر ما قد يؤدي إلى فيضانات وسيول كارثية وارتفاع مفاجئ لمستوى مياه المحيط الأطلسي.

وتأخر وصول عين الإعصار إلى السواحل إلى بعد ظهر الجمعة وحتى إلى صباح السبت، بحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "نوا"، لكن الأمطار بدأت فعليا بالهطول والرياح القوية بالهبوب.

وتراجعت قوة الإعصار إلى الفئة الثانية على مقياس "سافير-سيمبسون" الذي يتألف من خمس فئات، وبلغت سرعة رياحه لدى اقترابه من الساحل الأميركي نحو 165 كلم في الساعة.

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