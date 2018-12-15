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بالصور.. جولة خامسة لـ 'السترات الصفراء'

بابا نويل يواجه الغاز المسيل للدموع Photo: Reuters

رغم الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل احتواء تظاهرات "السترات الصفراء"، نزل المحتجون الفرنسيون للشوارع للسبت الخامس على التوالي.

ويطالب المتظاهرون بخفض الضرائب ويرفضون السياسة الاقتصادية للحكومة، ويطالب بعضهم باستقالة ماكرون.

وتظاهر في أنحاء فرنسا نحو 33500 شخص بينهم ثلاثة آلاف في باريس، حسب أرقام الداخلية الفرنسية.

تأهب أمني

وكثفت قوات الأمن انتشارها حول المصارف والمحال التجارية ومحطات القطارات الرئيسية.

الشرطة الفرنسية تحاول تفريق محتجي السترات الصفراء
الشرطة الفرنسية تحاول تفريق محتجي السترات الصفراء

مواجهات مستمرة بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين في العاصمة الفرنسية
مواجهات مستمرة بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين في العاصمة الفرنسية

وتمركزت العربات المصفحة مجددا في الشوارع ونشرت السلطات ثمانية آلاف عنصر أمن فيما تمت حماية واجهات البنوك والمتاجر بألواح.

تأهب أمني استبق التظاهرات وأغلقت العديد من الشوارع من قبل الشرطة
تأهب أمني استبق التظاهرات وأغلقت العديد من الشوارع من قبل الشرطة

الشرطة الفرنسية انتشرت في المواقع الحيوية
الشرطة الفرنسية انتشرت في المواقع الحيوية

تأهب أمني استبق التظاهرات وأغلقت العديد من الشوارع من قبل الشرطة
تأهب أمني استبق التظاهرات وأغلقت العديد من الشوارع من قبل الشرطة

وكان هناك وجود مكثف للشرطة خارج محطة قطار سان لازار المركزية، حيث قامت عناصر من الشرطة مزودة بمعدات مكافحة الشغب بفحص الحقائب بحثا عن خوذات أو غيرها من الإشارات المحتملة للاضطرابات.

الشرطة الفرنسية تقطع شوارع حيوية وتمنع المتظاهرين من اختراق هذه الحواجز
الشرطة الفرنسية تقطع شوارع حيوية وتمنع المتظاهرين من اختراق هذه الحواجز

عنصر أمن فرنسي يفتش متظاهرا
عنصر أمن فرنسي يفتش متظاهرا

بابا نويل

عدد من المتظاهرين ارتدوا ملابس بابا نويل تزامنا مع قرب احتفالات أعياد الميلاد.​

ارتدى عدد من المتظاهرين ملابس بابا نويل منددين بغلاء المعيشة
ارتدى عدد من المتظاهرين ملابس بابا نويل منددين بغلاء المعيشة

الشرطة وأحد مرتدي ملابس بابا نويل من المتظاهرين
الشرطة وأحد مرتدي ملابس بابا نويل من المتظاهرين

متظاهرة في باريس تحتج على ارتفاع الضرائب
متظاهرة في باريس تحتج على ارتفاع الضرائب

وكان ماكرون قدم سلسلة من التنازلات للسترات الصفراء بينها رفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو اعتبارا من العام المقبل.

لكن تلك الاجراءات لم تلق إجماعا بين صفوف حركة الاحتجاج التي تطالب بتحسين القدرة الشرائية للفرنسيين.

أحد المتظاهرين ألبس كلبه سترة صفراء في باريس
أحد المتظاهرين ألبس كلبه سترة صفراء في باريس

ورفع بعض المتظاهرين لافتات تنتقد الرئيس ماكرون:

رفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

رفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

متظاهرة تطالب بتعديل الأوضاع الاقتصادية وترفع الخبز
متظاهرة تطالب بتعديل الأوضاع الاقتصادية وترفع الخبز

رفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

رفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

رفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

صدامات

اندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن التي كان بعضها مرتديا لباسا مدنيا وسط المتظاهرين، فيما أوقف متظاهرون خارج باريس أربعة خطوط للقطارات.

مناقشة بين متظاهر ورجال شرطة
مناقشة بين متظاهر ورجال شرطة

مناقشة حادة بين متظاهر ورجال شرطة
مناقشة حادة بين متظاهر ورجال شرطة

نقاشات تحول لاشتباكات
نقاشات تحول لاشتباكات

سرعان ما تحول النقاش إلى اشتباك في بعض المناطق
سرعان ما تحول النقاش إلى اشتباك في بعض المناطق

متظاهرون في مواجهة الشرطة
متظاهرون في مواجهة الشرطة

ضابط شرطة فرنسي يوجه سلاحه غير المميت أثناء تظاهرات "السترات الصفراء" في باريس
ضابط شرطة فرنسي يوجه سلاحه غير المميت أثناء تظاهرات "السترات الصفراء" في باريس

ضابط شرطة فرنسي يوجه سلاحه غير المميت أثناء تظاهرات "السترات الصفراء" في باريس
ضابط شرطة فرنسي يوجه سلاحه غير المميت أثناء تظاهرات "السترات الصفراء" في باريس

الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لوقف تقدم المحتجين
الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لوقف تقدم المحتجين

الاشتباكات أدت إلى وقوع مصابين
الاشتباكات أدت إلى وقوع مصابين

وأوقفت الشرطة الفرنسية العشرات من المتظاهرين في باريس، لكن العدد كان أقل خمس مرات مقارنة بالأسبوع الماضي.

لحظة اعتقال أحد مرتدي السترات الصفراء
لحظة اعتقال أحد مرتدي السترات الصفراء

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