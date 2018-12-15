بالصور.. جولة خامسة لـ 'السترات الصفراء'

وتظاهر في أنحاء فرنسا نحو 33500 شخص بينهم ثلاثة آلاف في باريس، حسب أرقام الداخلية الفرنسية.

ويطالب المتظاهرون بخفض الضرائب ويرفضون السياسة الاقتصادية للحكومة، ويطالب بعضهم باستقالة ماكرون.

رغم الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل احتواء تظاهرات "السترات الصفراء"، نزل المحتجون الفرنسيون للشوارع للسبت الخامس على التوالي.

وتمركزت العربات المصفحة مجددا في الشوارع ونشرت السلطات ثمانية آلاف عنصر أمن فيما تمت حماية واجهات البنوك والمتاجر بألواح.

وكان هناك وجود مكثف للشرطة خارج محطة قطار سان لازار المركزية، حيث قامت عناصر من الشرطة مزودة بمعدات مكافحة الشغب بفحص الحقائب بحثا عن خوذات أو غيرها من الإشارات المحتملة للاضطرابات.

عدد من المتظاهرين ارتدوا ملابس بابا نويل تزامنا مع قرب احتفالات أعياد الميلاد.​

وكان ماكرون قدم سلسلة من التنازلات للسترات الصفراء بينها رفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو اعتبارا من العام المقبل.

لكن تلك الاجراءات لم تلق إجماعا بين صفوف حركة الاحتجاج التي تطالب بتحسين القدرة الشرائية للفرنسيين.