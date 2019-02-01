بالصور.. قطر تحتفل

عاش الجمهور القطري والمقيمون لحظات فرحة غير طبيعية عند إطلاق صافرة النهاية للمباراة النهائية مكللة بفوز منتخب قطر بكأس آسيا لأول مرة في تاريخه، لكن يبدو أن لحظات الفرح ستمتد لأيام خاصة عطلة نهاية الأسبوع، مع خروج الآلاف من المبتهجين للشوارع.

وعاشت قطر وشعبها يوما تاريخيا غير مسبوق ولا يقارن سوى بفرحة فوزها في كانون الأول/ديسمبر 2010 بشرف تنظيم كأس العالم 2022.

​ووصلت زحمة السير إلى أقصى ما يمكن للعين أن تراه ابتهاجا بالإنجاز التاريخي الذي تحقق وسط الأزمة السياسية والعلاقات المقطوعة مع الجيران الخليجيين، السعودية والإمارات والبحرين التي تتهم الدوحة بدعم منظمات متطرفة، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وتحولت العاصمة القطرية الى ملعب صغير حيث نصبت الشاشات العملاقة في الميادين الكبرى وفي بعض الأماكن الحيوية، لا سيما سوق واقف وكتارا واسباير وحديقة الكورنيش.

وفي أمكنة أخرى في المدينة احتفلت الأسر على نغم الموسيقى التقليدية، على غرار ماهر البلوشي الذي قال "نحن سعداء للغاية، ما حصل لا يصدق" بعدما شاهد المباراة مع حشد ضخم في منطقة ساحلية بالمدينة تعرف باسم كتارا.

ولم ينحصر التشجيع بالقطريين، بل شارك أيضا المقيمون من مغاربة وباكستانيين وإيطاليين وبريطانيين وعمانيين الذين قطع عدد كبير منهم الحدود مع الإمارات برا وتقاسموا المدرجات مع مشجعي اليابان دعما للمنتخب القطري.