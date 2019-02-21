بالصور.. قوات قطرية في السعودية

وصلت قوات قطرية إلى قاعدة الملك عبد العزيز في المنطقة الشرقية بالسعودية للمشاركة في تمرين "درع الجزيرة 10" وفقا لما أعلنت وزارة الدفاع القطرية.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من استمرار الخلاف بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة ثانية وانقطاع العلاقات الدبلوماسية بينها منذ عام 2017.

القوات وصلت الأربعاء ومن المقرر أن تشارك في التدريبات التي تقام في الفترة بين 20 شباط/فبراير ولغاية 12 اذار/مارس المقبل.

وقالت وزارة الدفاع القطرية على تويتر إن "التمارين تهدف لزيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية بين قوات دول مجلس التعاون الخليجي".

وزارة الدفاع السعودية من جهتها تحدثت عن انطلاق التمارين لكنها لم تشر إلى الدول المشاركة فيها.