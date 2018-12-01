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بوش الأب.. محطات تاريخية

الرئيس الأسبق رونالد ريغان يعلن تأييده لبوش الأب في الانتخابات الرئاسية 1988 Photo: AFP

توفي الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب عن 94 عاما، في منزله في هيوستون، بعد حياة زاخرة في التاريخ السياسي الأميركي رأس خلالها الولايات المتحدة في نهاية الحرب الباردة.

ودحر بوش الأب نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لكنه خسر فرصة الفوز بفترة رئاسة ثانية بعد خرقه تعهدا بعدم فرض ضرائب جديدة.

صورة تجمع بوش الأب بابنه الرئيس السابق جورج بوش الابن عام 2010
صورة تجمع بوش الأب بابنه الرئيس السابق جورج بوش الابن عام 2010
بوش الأب يبكي فرحا بفوز ابنه جورج دبليو بوش بمنصب حاكم ولاية تكساس في الأول من يناير 1995
بوش الأب يبكي فرحا بفوز ابنه جورج دبليو بوش بمنصب حاكم ولاية تكساس في الأول من يناير 1995

وجورج بوش الأب هو الرئيس الـ41 للولايات المتحدة، ووالد الرئيس الأسبق جورج دبليو. بوش الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة لفترتين من عام2001 وحتى عام 2008، ووالد حاكم ولاية فلوريدا السابق جيب بوش الذي لم ينجح مسعاه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2016.

جورج بوش الأب واقفا في ضيافة ابنه الرئيس الـ43 للولايات المتحدة
جورج بوش الأب واقفا في ضيافة ابنه الرئيس الـ43 للولايات المتحدة
بوش الأب خلال مشاركته في الحرب العالمية الثانية
بوش الأب خلال مشاركته في الحرب العالمية الثانية

ولد جورج هربرت ووكر بوش في مدينة ميلتن بولاية ماساتشوسيتس في 12حزيران/يونيو 1924، لعائلة ثرية والتحق بمدارس كبرى.

أرجأ الالتحاق بالجامعة حتى يلتحق بالبحرية وهو في سن الثامنة عشرة، كمتطوع، حيث كان أصغر طياريها سنا.

وعمل بوش الأب طيارا بالقوات البحرية خلال الحرب العالمية الثانية، وقام بثمان وخمسين طلعة جوية خلالها ونجا من إسقاط طائرته فوق المحيط الهادي.

وبعد عودته من الحرب تزوج من بربارا بيرس عام 1945، ورزقا بستة أولاد هم جورج ووكر الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة، وروبن الذي توفي عن ثلاث سنوات، وجون الملقب بـ"جيب" الذي أصبح حاكم فلوريدا ثم ترشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2016 وهزم، ونيل ومارفن ودوروثي.​

بوش الأب مع زوجته بربارا بيرس عام 1960
بوش الأب مع زوجته بربارا بيرس عام 1960

في الصورة التي التقطت عام 1956 يظهر جورج بوش الأب ونيل وجورج ووكر بوش الابن وباربرا وجيب ومارفين
في الصورة التي التقطت عام 1956 يظهر جورج بوش الأب ونيل وجورج ووكر بوش الابن وباربرا وجيب ومارفين

وبعد أن تخرج من جامعة ييل دخلت عائلة بوش عالم حقول النفط في غرب تكساس في عام 1953 حيث أسس جورج بوش الأب شركة زاباتا النفطية (زاباتا بتروليوم كومباني) في ولاية تكساس حيث صنع ثروة كبيرة.

بورتريه يجمع عائلة بوش في أغسطس 1986
بورتريه يجمع عائلة بوش في أغسطس 1986

وبدأ آنذاك الانخراط في السياسة، وخسر في بادئ الأمر في سباق انتخابات مجلس الشيوخ عام 1964 قبل فوزه في انتخابات مجلس النواب عام 1966، ليظل عضوا حتى 1971.​

وبعد فترتين ومحاولة أخرى فاشلة في انتخابات مجلس الشيوخ عام 1970 عينه الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون سفيرا لدى الأمم المتحدة، وفي عام 1974 عينه الرئيس الأسبق جيرالد فورد مبعوثا للصين ثم مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

بوش الأب وهو يؤدي اليمين كمدير لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه) في 30 يناير 1976
بوش الأب وهو يؤدي اليمين كمدير لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه) في 30 يناير 1976

سعى بوش للفوز بالرئاسة أول مرة عام 1980، ورشح نفسه معتمدا على الخبرة التي اكتسبها من عمله كعضو في الكونغرس عن ولاية تكساس ومبعوث الولايات المتحدة إلى الصين ومديرا للمخابرات المركزية الأميركية وسفير لدى الأمم المتحدة ورئيس للجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

إلا أن الممثل السابق وحاكم كاليفورنيا آنذاك رونالد ريغان تغلب عليه في الانتخابات الأولية للحزب الجمهوري التي تحدد من سيكون مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة، لكنه اختاره نائبا للرئيس لخوض الانتخابات معه على أمل أن تساعد صورة بوش كشخص معتدل في تحقيق التوازن مع صورته هو كشخص محافظ.

وبعد فترتي ولاية ريغان في البيت الأبيض رشح بوش نفسه ثانية للرئاسة عام 1988 وتغلب على دوكاكيس بفوزه في 40 من 50 ولاية.

الرئيس الأسبق رونالد ريغان يعلن تأييده لبوش كرئيس جديد في الانتخابات الرئاسية 1988
الرئيس الأسبق رونالد ريغان يعلن تأييده لبوش كرئيس جديد في الانتخابات الرئاسية 1988
الرئيس الأميركي الراحل جورج إتش. دبليو. بوش يلقي خطابا في ديسمبر 1992حول الوضع في الصومال
الرئيس الأميركي الراحل جورج إتش. دبليو. بوش يلقي خطابا في ديسمبر 1992حول الوضع في الصومال

وأبرز مراحل فترة رئاسة بوش كانت انتهاء الحرب الباردة والتغلب على جيش صدام حسين في العراق عام 1991.

الرئيس جورج بوش الأب ونظيره السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في 31 تموز/ يوليو 1991 في موسكو يوقعان معاهدة ستارت لتخفيض ترسانات الأسلحة النووية الكبرى إلى الثلث
الرئيس جورج بوش الأب ونظيره السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في 31 تموز/ يوليو 1991 في موسكو يوقعان معاهدة ستارت لتخفيض ترسانات الأسلحة النووية الكبرى إلى الثلث

رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر قبيل اجتماع مع الرئيس الراحل جورج بوش الأب في باريس في يوليو 1989
رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر قبيل اجتماع مع الرئيس الراحل جورج بوش الأب في باريس في يوليو 1989

في آب/أغسطس 1990 وبعد غزو القوات العراقية للكويت، تولى قيادة تحالف دولي قام بتحرير الكويت في شباط/فبراير 1991 بعد حرب خاطفة أطلق عليها اسم "عاصفة الصحراء".

بوش الأب خلال اجتماعه بالمستشارين العسكريين في البنتاغون لمناقشة أزمة الخليج عام 1990
بوش الأب خلال اجتماعه بالمستشارين العسكريين في البنتاغون لمناقشة أزمة الخليج عام 1990
جورج بوش الأب أثناء زيارته للقوات الأميركية شرق السعودية أثناء حرب الخليج في نوفمبر 1990
جورج بوش الأب أثناء زيارته للقوات الأميركية شرق السعودية أثناء حرب الخليج في نوفمبر 1990

بوش الأب يلوح لمشاة البحرية الأميركية وعناصر اللواء المدرع السابع البريطاني أثناء زيارتهم في يوم عيد الشكر في صحراء السعودية في 22 نوفمبر 1990
بوش الأب يلوح لمشاة البحرية الأميركية وعناصر اللواء المدرع السابع البريطاني أثناء زيارتهم في يوم عيد الشكر في صحراء السعودية في 22 نوفمبر 1990

​وارتفعت شعبية بوش الأب في الولايات المتحدة، وأحرز تقدما في عملية السلام بالشرق الاوسط.

بوش الأب خلال زيارته للقوات الأميركية في الصومال في يناير 1993
بوش الأب خلال زيارته للقوات الأميركية في الصومال في يناير 1993

​ولكن الركود الاقتصادي بالداخل خيم على نجاحات بوش الخارجية. وخرق بوش تعهده بعدم زيادة الضرائب وخسر في انتخابات الرئاسة عام 1992 أمام بيل كلينتون.

خمسة رؤساء أميركيين سابقين في حفل لجمع تبرعات لضحايا الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة عام 2017
خمسة رؤساء أميركيين سابقين في حفل لجمع تبرعات لضحايا الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة عام 2017

في أبريل الماضي توفيت باربرا زوجة بوش الأب التي كانت لها بصمة في البيت الأبيض، ودخلت التاريخ الأميركي بأن أصبحت زوجة الرئيس الـ41 وأم الرئيس الـ43 للولايات المتحدة.

وبعد وفاتها بفترة قصيرة أدخل بوش الأب المستشفى لإصابته بالتهاب أدى إلى تدهور حالته الصحية إلى أن توفي في الثلاثين من تشرين ثاني/نوفمبر 2018.

الرئيس جورج بوش الأب في جنازة زوجته السيدة الأولى باربرا بوش في تكساس في أبريل الماضي
الرئيس جورج بوش الأب في جنازة زوجته السيدة الأولى باربرا بوش في تكساس في أبريل الماضي
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