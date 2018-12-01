بوش الأب.. محطات تاريخية

توفي الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب عن 94 عاما، في منزله في هيوستون، بعد حياة زاخرة في التاريخ السياسي الأميركي رأس خلالها الولايات المتحدة في نهاية الحرب الباردة. ودحر بوش الأب نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لكنه خسر فرصة الفوز بفترة رئاسة ثانية بعد خرقه تعهدا بعدم فرض ضرائب جديدة.

وجورج بوش الأب هو الرئيس الـ41 للولايات المتحدة، ووالد الرئيس الأسبق جورج دبليو. بوش الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة لفترتين من عام2001 وحتى عام 2008، ووالد حاكم ولاية فلوريدا السابق جيب بوش الذي لم ينجح مسعاه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ولد جورج هربرت ووكر بوش في مدينة ميلتن بولاية ماساتشوسيتس في 12حزيران/يونيو 1924، لعائلة ثرية والتحق بمدارس كبرى. أرجأ الالتحاق بالجامعة حتى يلتحق بالبحرية وهو في سن الثامنة عشرة، كمتطوع، حيث كان أصغر طياريها سنا. وعمل بوش الأب طيارا بالقوات البحرية خلال الحرب العالمية الثانية، وقام بثمان وخمسين طلعة جوية خلالها ونجا من إسقاط طائرته فوق المحيط الهادي. وبعد عودته من الحرب تزوج من بربارا بيرس عام 1945، ورزقا بستة أولاد هم جورج ووكر الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة، وروبن الذي توفي عن ثلاث سنوات، وجون الملقب بـ"جيب" الذي أصبح حاكم فلوريدا ثم ترشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2016 وهزم، ونيل ومارفن ودوروثي.​

وبعد أن تخرج من جامعة ييل دخلت عائلة بوش عالم حقول النفط في غرب تكساس في عام 1953 حيث أسس جورج بوش الأب شركة زاباتا النفطية (زاباتا بتروليوم كومباني) في ولاية تكساس حيث صنع ثروة كبيرة.

وبدأ آنذاك الانخراط في السياسة، وخسر في بادئ الأمر في سباق انتخابات مجلس الشيوخ عام 1964 قبل فوزه في انتخابات مجلس النواب عام 1966، ليظل عضوا حتى 1971.​ وبعد فترتين ومحاولة أخرى فاشلة في انتخابات مجلس الشيوخ عام 1970 عينه الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون سفيرا لدى الأمم المتحدة، وفي عام 1974 عينه الرئيس الأسبق جيرالد فورد مبعوثا للصين ثم مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

سعى بوش للفوز بالرئاسة أول مرة عام 1980، ورشح نفسه معتمدا على الخبرة التي اكتسبها من عمله كعضو في الكونغرس عن ولاية تكساس ومبعوث الولايات المتحدة إلى الصين ومديرا للمخابرات المركزية الأميركية وسفير لدى الأمم المتحدة ورئيس للجنة الوطنية للحزب الجمهوري. إلا أن الممثل السابق وحاكم كاليفورنيا آنذاك رونالد ريغان تغلب عليه في الانتخابات الأولية للحزب الجمهوري التي تحدد من سيكون مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة، لكنه اختاره نائبا للرئيس لخوض الانتخابات معه على أمل أن تساعد صورة بوش كشخص معتدل في تحقيق التوازن مع صورته هو كشخص محافظ. وبعد فترتي ولاية ريغان في البيت الأبيض رشح بوش نفسه ثانية للرئاسة عام 1988 وتغلب على دوكاكيس بفوزه في 40 من 50 ولاية.

وأبرز مراحل فترة رئاسة بوش كانت انتهاء الحرب الباردة والتغلب على جيش صدام حسين في العراق عام 1991.

في آب/أغسطس 1990 وبعد غزو القوات العراقية للكويت، تولى قيادة تحالف دولي قام بتحرير الكويت في شباط/فبراير 1991 بعد حرب خاطفة أطلق عليها اسم "عاصفة الصحراء".

​وارتفعت شعبية بوش الأب في الولايات المتحدة، وأحرز تقدما في عملية السلام بالشرق الاوسط.

​ولكن الركود الاقتصادي بالداخل خيم على نجاحات بوش الخارجية. وخرق بوش تعهده بعدم زيادة الضرائب وخسر في انتخابات الرئاسة عام 1992 أمام بيل كلينتون.