مشاهد لم تعتد عليها 'مدينة النور'

اشتباكات، كر وفر، وسيارات محروقة في شوارع مغلقة، المحلات التجارية وعلى غير العادة لم تفتح أبوابها، والمعالم السياحية باتت خطرة لا أمن فيها، إنها باريس عاصمة فرنسا.

فريق يلبس سترات صفراء يحتج على قرارات حكومية، وآخر يلبس بزات عسكرية ومجهز بأدوات تفريق الحشود، يقف كل فريق أمام الآخر في حالة تأهب.

اشتبك الطرفان، ووقعت أعمال عنف متبادلة، قنابل الغاز المسيل للدموع ملأت أجواء باريس، والمئات اعتقلوا.

إنها "مدينة النور"، تحولت لساحة مواجهة، تلك صور وثقت المشهد السبت: