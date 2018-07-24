بالصور.. مطعم عراقي للنساء فقط

افتتحت فتاة عراقية مطعما للنساء فقط في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وجميع العاملات به من النساء أيضا.

ويحمل المطعم اسم "لاكشري تايم"، وافتتحته تارا محمد إحسان التي درست إدارة الأعمال بعدما ضاقت ذرعا بالمضايقات التي تتعرض لها عندما تقضي وقتا خارج المنزل مع صديقاتها.

وتقول تارا في تصريحات لوكالة رويترز: "إذا أردت قضاء وقت خارج المنزل لا يكون الأمر مريحا لأن الجميع يحدقون بك".

وتضيف "لذلك كنت دائما أفكر في فعل شيء مثل هذا لنفسي ولبقية الفتيات لكي نشعر بالراحة".

غير أن المطعم بتصميمه العصري المصقول والثريات المعلقة والأرائك الملونة، جذب الانتباه والمضايقات إذ يأتي بعض الرجال لمعرفة سبب الضجة المثارة حوله.

وقالت تارا "أفكر في وضع أمن على البوابة إذا استمر الوضع على هذا المنوال".

وتابعت: "أرى أن من غير المنصف أن تكون جميع المقاهي هنا للرجال فقط، لماذا لا يمكن قبول فكرة أن هذا المطعم للنساء؟".