بالصور.. هذا ما خلفه الإعصار 'مايكل'

وصل الإعصار "مايكل" الخميس إلى ولايات جورجيا وساوث ونورث كارولاينا بعد أن مر على ولاية فلوريدا محدثا دمارا هائلا وموديا بستة أشخاص على الأقل حتى الآن.

وأفاد مسؤولون في مقاطعة غادسدن بفلوريدا بوقوع أربع حالات وفاة مرتبطة بمرور الإعصار. وقضت فتاة في الـ11 من عمرها في جورجيا.

وأصبح "مايكل" عند وصوله فلوريدا ثالث أقوى إعصار يجتاح البر الأميركي الرئيسي، إذ حمل رياحا سرعتها حوالي 250 كيلومترا في الساعة، وتسبب في ارتفاع كبير في الأمواج أدى لفيضان.

وتراجعت قوته تدريجيا لدى تعمقه في البر، وانخفض إلى عاصفة مدارية محملة برياح تبلغ سرعتها حوالي 85 كيلومترا في الساعة لدى مروره في جورجيا وساوث ونورث كارولاينا.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر تدمير بنايات وسيارات واقتلاع خطوط كهرباء وأشجار.

مقطع فيديو من مدينة كالاواي في فلوريدا لانهيار منزل كان قد تم ترميمه حديثا وتضرر ساحة انتظار سيارات:

وفي مدينة بنما سيتي بفلوريدا، تهدمت مبان وتناثرت قوارب، وخلف الإعصار أسلاكا متدلية من خطوط الكهرباء، واقتلع عددا من أشجار الصنوبر وأسقط برجا لكنيسة.

مقطع فيديو يبين مدى قوة الرياح:

مخلفات الإعصار في منطقة مكسيكو بييتش، التي اعتبر مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بروك لونغ أنها أكثر المناطق تضررا من الإعصار في فلوريدا:

انهيار مرآب في بنما سيتي:

عمليات إنقاذ في مكسيكو بييتش:

عنصر في الدفاع المدني يجري عملية بحث من منزل إلى منزل في مكسيكو بييتش:

حاكم فلوريدا ريك سكوت قال إن الأضرار من بنما سيتي وحتى مكسيكو بييتش "أسوأ من توقعات الجميع".

تحطم متجر في مدينة سبرينغفيلد بفلوريدا:

شجرة تسقط فوق منزل في بنما سيتي:

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 830 ألف منزل ومتجر وشركة في فلوريدا وألاباما وجورجيا الخميس، ولجأ الآلاف إلى الملاجئ أثناء الليل.

وأفاد براد كييسرمان، من الصليب الأحمر الأميركي، بإجلاء حوالي ستة آلاف شخص أغلبهم في فلوريدا وتوقع ارتفاع العدد إلى 20 ألفا في خمس ولايات بحلول مطلع الأسبوع.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن حالة الطوارئ في فلوريدا وتقديم مساعدات فيدرالية لها.