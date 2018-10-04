بالغطس تحت الماء.. طفلة مصرية تسعى لدخول غينيس

رغم خطورة المحاولة وصغر سنها، قررت طفلة مصرية تنفيذ أطول غطسة في العالم.

وتعتزم ريم أشرف (14 عاما) تحطيم الرقم القياسي السابق لأطول غطسة في المياه المالحة (فئة النساء) بموسوعة غينيس، عن طريق البقاء تحت الماء ليومين و7 ساعات (55 ساعة) بمياه البحر الأحمر في شرم الشيخ.

​وبدأت ريم تنفيذ الغطسة أمس الأربعاء، لتقضي بذلك يوما كاملا تحت الماء، لكنها تحتاج للبقاء إلى الجمعة حتى تكسر الرقم القياسي للأميركية كريستي كويل.

​وكانت كويل قد قضت نحو 51 ساعة و25 دقيقة تحت المياه المطلة على ساحل 'لاجولا شورز' بمدينة سان دييغو الأميركية في 11 تموز/يوليو 2015.

وحسب ما نشر عبر صفحة ريم على فيسبوك، فإن الغطاسة الشابة ستظل مستلقية على سرير طول هذه المدة، بينما تتنفس من خلال قناع وجه كامل.