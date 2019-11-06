فيديو.. سياح يتلقون العلاج بعد حادث الطعن في الأردن

انتشر الأربعاء مقطع فيديو يظهر مواطنين أردنيين يضمدون جراح سياح أجانب تعرضوا للطعن من طرف شخص لم تحدد هويته بعد.

وكان ثلاثة سياح أجانب تعرضوا للطعن الأربعاء، في محافظة جرش الأردنية، بالإضافة إلى مواطن أردني يعمل دليلا سياحيا وعنصر أمن كان يحاول القبض على الجاني.

ويظهر الفيديو هلعا وسط السياح الذين شاهدوا الواقعة بينما حاول بعض المواطنين مساعدة الجرحى إلى حين وصول الإسعاف.

وكانت إحدى السائحات تناشد الحضور باللغة الإسبانية للاتصال بالإسعاف، والشرطة.

الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عامر السرطاوي، قال لـ"قناة الحرة" بأن المصابين نقلوا إلى المستشفى ويتلقون العلاج.

ويخضع المهاجم الذي ألقي القبض عليه للتحقيق لمعرفة دوافعه لتنفيذ الهجوم.