بالفيديو: 'أرجل العنكبوت' لحماية هاتفك من الصدمات

طور طالب هندسة ألماني يدعى فيليب فرينتسل حافظة للهاتف المحمول بإمكانها أن تحميه من الكسر والصدمات.

فكرة الشاب الألماني، التي خرجت إلى النور نهاية الشهر الماضي، مستلهمة من الوسائد الهوائية المستخدمة في السيارات والتي تفتح عند الاصطدام لتخفف أثره.

في حافظة فرينتسل تخرج عند السقوط أطراف بلاستيكية تشبه أرجل العنكبوت تتلقى القدر الأكبر من صدمة الارتطام لتحمي الأجزاء الأكثر عرضة للتلف في الهواتف المحمولة.

وفاز ابتكار فرينتسل بجائزة هندسة الميكاترونيات لعام 2018 في ألمانيا، حسب ما نقل موقع "ديزاين بوم" المتخصص.

وحسب موقع جامعة "آلين" التي يدرس فيها المهندس الألماني الشاب، فإن فرينتسل سيبدأ الشهر الجاري حملة تمويل جماهيرية لبدء إنتاج الحافظة على نطاق تجاري.