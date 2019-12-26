بالفيديو.. "أم كلثوم" تلهب مسرح أوبرا دبي

بعد 44 عاما على وفاتها، ظهرت أسطورة الغناء العربي أم كلثوم على خشبة المسرح مجددا، ولكن هذه المرة بتقنية الهولوغرام.

وأحيت كوكب الشرق حفلا غنائيا استثنائيا على مسرح أوبرا دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس، قدمت فيه نخبة من أغانيها الراسخة في أسماع ملايين العرب.

وحصلت الحرة على لقطات فيديو من الحفل الذي ألهبت فيه النجمة المصرية الراحلة مشاعر الجمهور، في مشهد يعيد إلى الأذهان حفلاتها التي كانت تحييها منذ أكثر من 5 عقود.

وكانت أم كلثوم ظهرت لأول مرة بتقنية الهولوغرام في الشرق الأوسط في حفل بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية.

وتعتمد تقنية الهولوغرام أو الصور التجسيمية على إعادة تشكيل مجسمات ثلاثية الأبعاد لأشخاص وأجسام متحركة عبر تقنية الليزر.

وأصبحت هذه التقنية تعتمد بشكل كبير في الأغراض الترفيهية والتعليمية والبحث العلمي.