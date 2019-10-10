بالفيديو.. "أول سائحة أجنبية" في السعودية

ضجت وسائل الاجتماعي بفيديو "أول سائحة أجنبية" تستفيد من تأشيرات السياحة السعودية.

وقال ناشطون إن السائحة التي لم يكشف عن جنسيتها استفادت من الخدمة الجديدة عبر معرض "جيتكس 2019" في دبي.

وتظهر في الفيديو السائحة وهي تبدي سعادتها كونها أول من يتقدم بإجراءات فيزا سياحية للسعودية:

وفي نهاية سبتمبر الماضي أعلنت السعوديّة أنّها ستُصدر للمرّة الأولى في تاريخها تأشيرات سياحيّة، لتفتح بذلك أبوابها أمام السيّاح بهدف تنويع اقتصادها الذي يعتمد حاليّا على النفط.

وقامت المملكة أيضا بالتخفيف من قواعد اللباس للنساء الأجنبيات على أن تسمح لهنّ بالتنقّل من دون ارتداء العباءة.

ويُعتبر إطلاق قطاع السياحة أحد أهمّ أسس رؤية 2030، وهي خطّة طموحة طرحها وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.

وستُقدّم السعوديّة تأشيرات سياحيّة عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة. وحتى الآن لم تكن المملكة تصدر تأشيرات إلا للحجاج والأجانب العاملين على أراضيها ومنذ فترة وجيزة بدأت بإصدارها للراغبين في حضور مباريات رياضية ونشاطات ثقافية.

وبشكل عام، لم تكن المملكة المحافظة التي تحظر الكحول وتفصل بين الرجال والنساء، تُعتبر وجهة سياحية. وتُحاول منذ تسلّم الأمير محمّد بن سلمان منصب وليّ العهد، تقديم صورة أكثر انفتاحا وتحرّرا. وأجرت المملكة تغييرات اجتماعيّة مهمّة وإصلاحات اقتصاديّة، أبرزها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيّارات، وإعادة فتح دور السينما.

وأكدت سلطات السياحة مرارا أن المملكة لن تسمح بالمشروبات الكحولية.