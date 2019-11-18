بالفيديو.. إيران تستخدم المروحيات لإطلاق النار على المتظاهرين

رصدت عدسات الناشطين الإيرانيين، مروحيات تطلق النار على المتظاهرين في محاولة لفض الاحتجاجات في بعض المدن.

وقد تداول المغردون على تويتر، مقاطع فيديو التقطت في مدينة شيراز بمحافظة فارس جنوب إيران، حيث ظهرت المروحيات وهي تقنص المتظاهرين بالرصاص الحي.

ويقول هذا المغرد إن إطلاق النار من المروحيات أسفر عن وقوع عدد من القتلى والإصابات في صفوف المتظاهرين.

وقد ترددت أنباء خلال اليومين الماضيين عن استخدام قوات الأمن الإيرانية للمروحيات لإطلاق النار على المتظاهرين، لكن لم تنتشر المقاطع إلا مؤخرا بعدما استطاع مغردون رفعها عن طريق وسائل أخرى غير الإنترنت الأرضي.

وكانت الحكومة الإيرانية قد قطعت خدمات الإنترنت منذ بداية الاحتجاجات مساء الجمعة احتجاجا على رفع الحكومة لأسعار البنزين.

وأدى قطع خدمات الإنترنت إلى حالة من التعتيم على بعض المناطق، فيما حاول ناشطون إيصال ما يحدث على أرض الواقع باستخدام إنترنت الأقمار الصناعية.

وقد ظهرت مقاطع اليوم، لعناصر تابعة للأمن الإيراني فوق أحد المنشآت القضائية في مدينة "جوانرود" بمحافظة كرمنشاه الإيرانية، وهم يطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين.