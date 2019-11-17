بالفيديو.. الشرطة الإيرانية تهاجم سيارات المواطنين بدون سبب

تشهد مدينة تبريز الإيرانية اشتباكات متزايدة بين الشرطة والمحتجين، وذلك بوتيرة أعلى من بقية المدن الإيرانية التي انتفضت خلال اليومين الماضيين.

لكن ما رصدته عدسات الناشطين خلال الساعات الأخيرة، هو عنف غير مبرر بادرت به الشرطة تجاه السائقين على الطريق السريع، بجانب تخريب للسيارات.

وأظهرت عدد من الفيديوهات، تحطيم قوات الأمن لسيارات المواطنين على أحد الطرق السريعة على طريق تبريز، والقبض على السائقين بشكل عشوائي.

وتشهد أكثر من 50 مدينة في إيران مظاهرات احتجاجية ضد النظام، أحرق خلالها المواطنون الغاضبون مصارف ومراكز شرطة، وأغلقوا طرقا عدة احتجاجا على قرار رفع أسعار البنزين.

وأيد مرشد الثورة علي خامنئي قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه. وقال خامنئي بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي: "لست خبيرا وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت إنه إذا ما اتخذ قادة الفروع الثلاثة قرارا، فإنني أؤيده"، تعقيبا على القرار الصادر الجمعة عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.

واندلعت التظاهرات، الجمعة، بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة لأول 60 لترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300 في المئة لكل ليتر إضافي كل شهر.

وخرجت تظاهرات جديدة السبت في مدن دورود وكرمسار وكركان وإيلام وكرج وخرم آباد ومهديشهر وقزوين وقم وسنندج وشاهرود وشيراز، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.