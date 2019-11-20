بالفيديو.. امرأة تخاطر بحياتها لإنقاذ كوالا من حرائق أستراليا

بثت رويترز فيديو لسيدة أسترالية وهي تهم بإنقاذ كوالا، كان محاصرا بين النيران في إحدى غابات أستراليا.

وأظهر الفيديو النيران وهي تشتعل في أطراف الكوالا لفترة قصيرة بينما هو يحاول الفرار.

ومخافة أن تلتهمه النيران، تسلق الكوالا شجرة لاتقاء ألسنة اللهب وبينما هو متمسك بإحدى جذوعها، هرعت السيدة والتقطته من هناك وأسرعت به بعيدا.

الفيديو الذي حظي بمتابعة ملفتة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر السيدة وهي تنزع قميصها وتلف به الحيوان الصغير الذي بدا مذعورا.

وفي مكان آمن، سكبت السيدة الماء الدافئ فوق الجسم الصغير للكوالا قصد تبريده ثم لفته في بطانية كبيرة ونقلته بسيارتها إلى مركز لحماية الحيوانات لتتم معالجة إصاباته الطفيفة.

وتشير إحصائيات من أستراليا إلى أن نحو 350 دب كوالا نفق بسبب الحرائق التي تضرب المحميات الطبيعية من حين لآخر، خصوصا في ولاية ويلز حيث جرت الحادثة.

وتضرب نيران، متفاوتة الخطورة، منذ أيام شمال شرق استراليا، وأتت على نحو 850 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وإثر تصاعد موجة الحرائق، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم واحترقت أكثر من 150 بناية (منازل ومحلات).