بالفيديو.. تظاهرة مؤيدة للحراك اللبناني في قلب واشنطن

تظاهر العشرات من أبناء الجالية اللبنانية، السبت، أمام سفارة بلادهم في واشنطن دعما للاحتجاجات الشعبية التي عمت المناطق اللبنانية.

وردد المشاركون هتافات تطالب بمحاسبة الفاسدين، وتحقيق أسس الدولة المدنية ونبذ الطائفية، بالإضافة إلى هتافات تهاجم المسؤولين اللبنانيين، وبشكل خاص الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ويشهد لبنان حراكا شعبيا لافتا ويشارك محتجون من كل الأعمار في المظاهرات التي اندلعت منذ مساء الخميس ملوحين بعلم بلادهم وهم يهتفون بشعارات الثورة، وامتلأت شوارع المدن اللبنانية بمحتجين من مختلف الأطياف السياسية.

واشتعلت الاضطرابات بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة، منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعا بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود.

وبدأت التظاهرات ليل الخميس بعد ساعات من فرض الحكومة رسما بقيمة 20 سنتا على التخابر على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة واتساب، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها على وقع الحراك الشعبي.

وتصاعدت نقمة الشارع خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وتوجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.

وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، بدا لافتا خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على تيارات سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صوراً لزعماء وقادة سياسيين، ما استدعى ردود فعل غاضبة من مناصريهم.

في مدينة صور جنوباً، حيث يطغى نفوذ حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، خرجت الجمعة تظاهرة مؤيدة له شارك فيها عدد من أنصاره وبينهم مسلحون، رداً على تظاهرات شهدتها المدينة واتهم مشاركون فيها بري بالسرقة والفساد.

وقام مسلحون من حركة أمل، الحليفة لحزب الله، بتفريق المتظاهرين وإطلاق النار عليهم، وفقا لما أفادت مراسلة الحرة.