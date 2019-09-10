بالفيديو.. توقف مؤتمر انتخابي لنتانياهو بعد إطلاق صافرات الإنذار

أظهرت لقطات فيديو تناقلها مغردون إسرائيليون توقف مؤتمر انتخابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أشدود، بعد إطلاق صافرات الإنذار، الثلاثاء.

وتظهر اللقطات حالة من الفوضى مع إطلاق صافرات الإنذار، وإجلاء نتانياهو بعيدا من قبل المكلفين بحراسته.

ودوت صفارات الإنذار في بلدة اشكلون وأشدود جنوب إسرائيل، مع إطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع غزة بالتزامن مع مشاركة نتانياهو في مؤتمر انتخابي في أشدود، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ويسعى نتانياهو وحزبه الليكود إلى زيادة إقبال الناخبين وانتزاع الأصوات من الأحزاب اليمينية الأخرى قبل الانتخابات التشريعية المبكرة والمقررة في 17 سبتمبر الجاري.

وأمر رئيس بلدية عسقلان تومر جلام بفتح الملاجئ في جميع أنحاء المدينة، وقال إن "نظام القبة الحديدية اعترض صاروخين أطلقا على المدينة".

وقالت مراسلة الحرة في القدس إنه لا توجد إصابات داخل صفوف الإسرائيليين سوى "حالة هلع واحدة".

وأضافت أن مؤتمر حزب الليكود في أشدود استأنف فعالياته وعاد إليه نتانياهو بعد أن كان قد غادره عقب صافرات الإنذار.