فيديو عن فيضانات تونس.. شبان يتجولون في شوارع العاصمة بالزوارق

تداولت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الشبان وهم يركبون الزوارق الصغيرة (الكاياك) وسط فيضانات في العاصمة تونس، فيما أجمع تونسيون أن الأمطار كشفت رداءة البيئة التحتية للبلد.

وحول هؤلاء الشباب الفيضانات التي خلفتها غزارة الأمطار إلى مكان للاستمتاع.

ويتظاهرون بأنهم يعيشون في إيطاليا وليس تونس، فيما يتبادل آخرون التحية باللغة الإيطالية.

ورغم السخط والغضب على مخلفات الفيضانات وفساد المشاريع والأشغال المتعلقة بالبنية التحتية، أثار فيديو هؤلاء الشبان ردود فعل ساخرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت الاثنين في غلق عدد من الطرق في إقليم تونس، حسب ما نقل نشطاء.

الأمطار تفضح المسؤولين

ولجأ التونسيون إلى تويتر لنشر صور ما خلفته الأمطار.

وكتب بعضهم أن المطر عرى البنية التحتية الهشة وكشف تفشي الفساد، فيما نقل آخرون صورا لحفر كبيرة في الشوارع خلفها المطر.

وتندر أحدهم بالقول إن من أسباب البطالة في تونس هو عدم التناغم بين البنية التحتية والأمطار، مضيفا "فعليه يرجى أن نراعي بعصنا البعض".

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس المواطنين إلى عدم المجازفة وأخذ الاحتياطات، والحد من تنقلاتهم خاصة اليوم الاثنين.

وقال المهندس أول في المعهد إلياس عثمان في تصريح لإذاعة شمس أف أم التونسية، أن الوضع الجوي مازال ملائما لنزول كميات هامة من الأمطار التي من المنتظر أن تصل إلى 100 مم، وستكون لها تأثيرات سلبية خاصة وأن بعض المناطق ستشهد ارتفاعا في منسوب المياه.