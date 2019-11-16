بالفيديو.. حادثة تنمر على طالب إفريقي تثير غضب المصريين

نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني بوزارة الداخلية، السبت، أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص واقعة تنمر مراهق على طالب من جنسية إفريقية، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأضاف المصدر أن "فريق المتابعات الأمنية رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لشابين يضايقان ويسخران من أحد الشباب من أصحاب البشرة السمراء، محاولين الاستيلاء على حقيبته مع ظهور صوت آخر يمزح ويصور الفيديو".

وأوضح المصدر، أن "فريق التحقيق يعكف على تحديد هوية الشخص المعتدي" وأضاف "فور ضبطه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية لم تتلق بلاغاً في هذا الشأن حتى الآن.

ويظهر المقطع حالة تنمر بشعة، قام بها مراهق مصري، يرافقه صديقه ويصور الواقعة صديق ثالث، بحق فتى أفريقي كان في طريقه إلى المدرسة.

ويطالب المتنمر الشاب الأسمر بإعطائه حقيبته ويحاول نزعها عن كتفه.

وانتقد رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر الواقعة وطالبوا بتسليم المتنمرين الثلاثة للأجهزة المختصة لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

يذكر أن مصر شهدت بضعة حوادث تنمر على أفارقة، لكن حالات محدودة فقط وصلت إلى وسائل الإعلام.

وتلقى هذه الحوادث انتقاد الكثير من المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتبرونها غريبة عن طبيعة الشعب المصري.