بالفيديو.. سائق يترك القطار ليشتري طعاما

تحقق السلطات المصرية مع سائق قطار ظهر في مقطع فيديو بعد أن ترك القطار الذي يقوده من أجل شراء وجبة طعام.

وأكدت وزارة النقل صحة الواقعة، التي تم تصويرها في مقطع فيديو وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر السائق وهو يهرول مسرعا نحو القطار بعد أن اشترى وجبة طعام من أحد المطاعم.

وقررت الوزارة إيقاف قائد القطار ومساعده عن العمل، والتحقيق معهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما، وكذلك التحقيق مع مسؤولي التشغيل في المحطة.

ولم تشر الوزارة إلى مكان حدوث الواقعة، لكن بعض التقارير قالت إنها حدثت في محافظة المنوفية بدلتا النيل.

شاهد الفيديو: