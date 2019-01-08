بالفيديو.. 'صراصير الليل' تهاجم الحرم المكي

تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر انتشار حشرات في ساحات الحرم المكي بأعداد كبيرة، فيما أعلنت السلطات نشر فرق متخصصة لمكافحتها:

ونشرت "أمانة مكة" في حسابها على تويتر بيانا قالت فيه إن الحشرات المشار إليها تسمى "الجنادب السوداء (الجداجد) أو صرصار الليل":

وأضاف البيان أنه تم توجيه "كافة الفرق المتخصصة في التعامل مع هذه الحشرات، بعدد 22 فرقة تتألف من 138 فردا و111 جهاز مكافحة".

وأعلنت الأمانة في تغريدة أخرى توجيه فرق الإصحاح البيئي "لمكافحة (حشرة الجنادب السوداء) على مدار الساعة وفي جميع أنحاء مكة المكرمة حتى يتم القضاء عليها".

فرق الإصحاح البيئي التابعة لأمانة مكة تعمل على "رش حشرة الجنادب السوداء في مناهل وغرف تفتيش الصرف الصحي ودورات المياه المحيطة بساحات المسجد الحرام":