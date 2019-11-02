بالفيديو.. طرد يايا توريه بعد 10 ثوانٍ من بداية المباراة

تلقى النجم العاجي السابق يايا توريه بطاقة حمراء لخطأ ارتكبه بعد عشر ثوانٍ فقط على انطلاق مباراة فريقه كينغداو هوانغهاي ضد نانتونغ جييون في ختام الدوري الصيني لكرة القدم للدرجة الثانية السبت.

وأظهرت لقطات الإعادة التلفزيونية أن اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي وموناكو الفرنسي، وجّه ركلة نحو لاعب منافس بعيدا من الكرة، بعد مرور عشر ثوانٍ فقط على انطلاق المباراة.

وبالعودة الى تقنية المساعدة بالفيديو ("في ايه آر")، رفع الحكم البطاقة الحمراء المباشرة بوجه اللاعب البالغ 36 عاما.​

واحتج توريه على القرار، وبدا وكأنه يشير للحكم إلى أن اللاعب الآخر وجّه إليه ضربة بالكوع، قبل أن يقوم هو بالرد عليه وإسقاطه أرضا.

وانتهت المباراة بخسارة فريق توريه بنتيجة 1-2، علما بأن ذلك لن يؤثر على تأهل الفريق إلى دوري الأضواء في الموسم المقبل نظرا لأنه يحتل المركز الأول في ترتيب الدرجة الثانية.

ويحتمل أن تكون هذه المباراة الأخيرة لتوريه مع الفريق الذي وقع على كشوفه في يوليو الماضي، إذ أنه أبدى في تصريحات لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي، رغبته في الانتقال إلى فريق آخر العام المقبل، مؤكدا أمله في أن يبقى في الملاعب حتى بلوغ الأربعين من العمر.