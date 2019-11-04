رفع الأعلام العراقية على مبنى قنصلية إيران في كربلاء

أنزل محتجون عراقيون، الاثنين، العلم الإيراني من على سطح القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، ورفعوا بدلا عنه الأعلام العراقية، وذلك بعد ليلة دامية أسفرت عن مقتل متظاهرين برصاص رجال الأمن المكلفين حماية المبنى.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المحتجين وهم يرددون هتافات حماسية مناهضة للتدخل الإيراني في الشأن العراقي.

ويسمع في الفيديو صوت أحد الناشطين وهو يتمنى السلامة لمن تكلفوا بمهمة إنزال علم إيران، خوفا من الرصاص الحي الذي يمكن سماعه على مسافة قريبة.

وحاول المتظاهرون في كربلاء ليل الأحد حرق مبنى القنصلية في المدينة المقدسة لدى الشيعة، ورفعوا الأعلام العراقية على الجدار الخرساني الذي يحيط بالمبنى وكتبوا عليه "كربلاء حرة حرة.. إيران برة برة".

وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي باتجاه المحتجين الذين يتهمون طهران بالوقوف وراء النظام السياسي "الفاسد" الذي يطالبون بـ"إسقاطه".

وقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص خلال الاحتجاجات، حسب ما أعلنت مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الاثنين، إن ما يجري في العراق وخصوصا في مدينة كربلاء يظهر عدم رضاء شعبي عن التدخلات والتجاوزات الإيرانية، وإقرارا من شريحة واسعة من المواطنين بأن تدخل طهران مكلف جدا.

ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر، احتجاجات ضد الفساد وتفشي البطالة، واجهتها السلطات بعنف شديد أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

واقترحت الحكومة سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك حملة توظيف وخطط رعاية اجتماعية وانتخابات مبكرة بمجرد إقرار قانون تصويت جديد، لكن التعهدات لم يكن لها تأثير يذكر على المتظاهرين.