بالفيديو.. فنانون يقتحمون مقر تلفزيون لبنان

دخلت مجموعة من الفنانين إلى مقر تلفزيون لبنان اعتراضاً على عدم نقل المحطة الوطنية للاحتجاجات الشعبية في بيروت والمناطق اللبنانية، بحسب مراسلة الحرة.

وقالت مسؤولة الأخبار في تلفزيون لبنان للفنانين المعترضين إن إدارة المحطة نفذت تعليمات وزير الاعلام جمال الجراح بعدم تغطية أو نقل الاحتجاجات مباشرة على الهواء.

وخرج اللبنانيون مجددا، الثلاثاء، إلى الشوارع لليوم السادس على التوالي، غير آبهين بإجراءات اصلاحية جذرية اتخذتها الحكومة في محاولة لامتصاص نقمة المتظاهرين المصرّين على التمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بأكملها.

واعتمدت الحكومة اللبنانية الاثنين رزمة اجراءات اصلاحية، عبر إقرارها موازنة العام 2020 مع عجز نسبته 0,6 في المئة وإجراءات من خارجها، لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة.

وتتمحور أبرز الإجراءات حول خفض النفقات العامة للدولة والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع إصلاحية وردت في مؤتمر "سيدر".

واحتشد الآلاف من اللبنانيين في الشوارع في مختلف المناطق منذ الصباح وعملوا على قطع الطرق الرئيسية في وقت مبكر، فيما حاولت وحدات الجيش اللبناني التفاوض مع المتظاهرين لإقناعهم بفتح الطرق.

وأمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، تجمّع عشرات من المتظاهرين مرددين نشعارات "يسقط يسقط حكم المصرف"احتجاجاً على "السياسات المالية" المتبعة في البلاد. ويعتبر هؤلاء أن القطاع المصرفي، الذي يعود له الجزء الأكبر من ديون الدولة، شريك في إفقار اللبنانيين.

وأبقت المصارف والجامعات وغالبية المدارس أبوابها مغلقة مع تعذّر الوصول إليها جراء قطع الطرق.