فيديو.. قرص ثلجي عملاق يحير الأميركيين

جذب تشكيل مثير على شكل قرص ثلج دوار، يبلغ عرضه 90 مترا تقريبا الانتباه إلى منطقة بورتلاند الكبرى في ولاية مين الأميركية.

ومشاهدة التشكيل ذكرت الأميركيين بظاهرة دوائر المحاصيل من الجو، لكن هذا القرص الغريب يقع في نهر "بريسمبسكوت" بمدينة ويستبروك.

​وتمت مشاركة الفيديو الذي يظهر فيه القرص على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، وعقدت مقارنات بينه وبين مركبة فضائية غريبة والقمر وغير ذلك من الأشكال.

واكتشف روب ميتشل، الذي يمتلك مبنى إداريا قريبا، القرص الغريب صباح الإثنين وأبلغ سلطات المدينة على الفور.

ويقول المسؤولون إن القرص يدور ببطء في اتجاه عقارب الساعة، وكان بمثابة طوف أو عوامة كبيرة للبط والطيور الأخرى.