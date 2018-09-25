بالفيديو.. تجنب كارثة في مطار أميركي

كارثة كادت أن تقع في مطار مدينة سان فرانسيسكو في تموز/يوليو من العام الماضي. هذا ما أظهرته لقطات فيديو التقطت للواقعة ونشرت الثلاثاء.

طائرة تابعة لخطوط "إير كندا" كانت على وشك الاصطدام بطائرة محملة بالركاب كانت تقف على مدرج المطار. فقط، ثوان معدودة كانت المدة الزمنية التي تفصل الطائرة الكندية، وهي من طراز "إيرباص إيه-320"، عن وقع كارثة ستؤدي إلى عشرات الضحايا.

خلال رحلة الهبوط، وبدلا من أن يأخذ الطياران الكنديان المسؤولان عن قيادة الطائرة ممر المطار المخصص للهبوط، هبطا بها إلى مدرج كانت تقف عليه طائرات، بحسب ما أظهره الفيديو المنشور.

اقتربت الطائرة إلى مسافة ما بين ثلاثة إلى ستة أمتار فقط من طائرة جاثمة على المدرج، ثم تمكن الطياران من الصعود بها مرة أخرى، وتجنب كارثة كانت مؤكدة.

شاهد الفيديو:

جون ديليسي، مدير مكتب سلامة الملاحة في المجلس الوطني لسلامة النقل، قال إنها المرة الأولى التي يجري فيها المجلس تحقيقا كبيرا في حادثة لم ينتج عنها إصابات أو خسائر مادية.

وحمل المجلس الطيارين مسؤولية وقوع هذا الخطأ.