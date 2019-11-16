بالفيديو.. محتجون إيرانيون يحرقون مبنى المصرف الوطني

أضرم محتجون إيرانيون غاضبون من رفع أسعار الوقود، النار في المصرف الوطني في مدينة بهبهان جنوب غربي إيران، يوم السبت.

وبث حساب "إيران إنترناشيونال" على توتير، مقطع فيديو يظهر ألسنة اللهب تلتهم مبنى المصرف الإيراني.

واندلعت احتجاجات واسعة صباح السبت في مختلف المدن الإيرانية على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 50 بالمئة.

وشملت المظاهرات مدن مشهد وبيرجند والأحواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر وشيراز وبندر عباس.

وعمد محتجون إيرانيون إلى تعطيل حركة السير في شوارع رئيسية في طهران عبر إيقاف سياراتهم في الشوارع مما تسبب بأزمة سير خانقة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للاحتجاجات، التي قتل فيها متظاهر على يد القوات الأمنية في مدينة سيرجان وسط البلاد.