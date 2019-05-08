بالفيديو.. 'معركة الكراسي' تثير جدلا في الخرطوم

تداول جمهور التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر أشخاصا يتعاركون بالأيدي والكراسي خلال اجتماع عقد بالخرطوم الأربعاء بين المجلس العسكري الحاكم في السودان وأحزاب سياسية كانت شريكة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

والاجتماع دعت له اللجنة السياسية بالمجلس العسكري للتشاور حول الرؤي والهياكل التي ستحكم الفترة الانتقالية.

ولم تكن قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الجماهيري في السودان طرفا فيه.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات وقعت بسبب الاستقطاب السياسي الحاد بين المكونات الحزبية المشاركة، خاصة من قبل عناصر محسوبة على المؤتمر الوطني الحاكم سابقا.

ويظهر في الفيديو أشخاص يتقاذفون بالكراسي وسط ضجيج ومساعي آخرين للحجز بين المتصارعين، وقد أثار المقطع ردود فعل غاضبة من ناشطين.