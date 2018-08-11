بالفيديو.. ملاحقة طائرة أميركية مسروقة

لاحقت مقاتلتان تابعتان للجيش الأميركي طائرة ركاب سرقها موظف في مطار سياتل-تاكوما الدولي في ولاية واشنطن مساء الجمعة قبل أن يسقط بها في جزيرة كيترون، جنوب شرق المطار.

وذكر المطار في تغريدة أن موظفا أقلع بالطائرة بدون تصريح، لكن لم يكن هناك ركاب على متنها، ثم تحطمت في وقت لاحق. وأشار المطار إلى استئناف العمليات به.

​وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة كبيرة تحلق فوق سياتل ومقاتلة تلاحقها:

ومقطع فيديو آخر لتحطم الطائرة:

وقال قائد الشرطة في مقاطعة بيرس عبر "تويتر" إنه لا يوجد مؤشر على أن الواقعة "عمل إرهابي"، وأوضح أن الموظف البالغ من العمر 29 عاما كان يرغب في الانتحار وتصرف بشكل منفرد:

وأشار إلى أن مقاتلتين من طراز F-15 قامتا بالاستجابة على الفور لبلاغ بطائرة مسروقة، وإلى أن الطيارين عملا على تجنب حدوث أضرار:

وذكرت قناة (كيه.آي.آر.أو7) التلفزيونية أن المقاتلتين لم تسقطا الطائرة.

وقالت شركة "ألاسكا إير" المشغلة إن الطائرة، وهي من طراز بومبادير كيو400، مصممة للرحلات القصيرة ويمكن أن تقل 76 راكبا.