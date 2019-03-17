بالي للحرة: قادة كبار بداعش قتلوا في الباغوز

أعلن مسؤول المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، في مقابلة مع قناة الحرة، عن مقتل أربعة من كبار قادة تنظيم داعش ومرافقيهم في هجوم استهدف مركزا للتنظيم داخل قرية الباغوز.

وأكد بالي للحرة أن ساعة الحسم قد اقتربت كثيرا.

وتابع بالي إن بعض الذين استسلموا لقوات سوريا الديموقراطية تعرضوا لثلاث هجمات انتحارية من قبل عناصر آخرين بداعش، "وهذا يعبر عن خلافات عميقة بين الإرهابيين".

وأضاف أن سوريا الديموقراطية تأنت في حسم المعركة الأخيرة ضد داعش في الباغوز بسبب وجود مدنيين.

وتم إجلاء أكثر من 50 ألف شخص من الباغوز معظمهم من جنسيات أجنبية بينهم نحو خمسة ألاف مقاتل.

وتحاصر قوات سوريا الديموقراطية بلدة الباغوز وتخوض معركة أخيرة ضد تنظيم داعش في آخر منطقة يسيطر عليها.