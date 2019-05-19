بانديراس: نوبة قلبية غيرت حياتي

قال النجم السينمائي أنطونيو بانديراس إن نوبة قلبية تعرض لها قبل عامين دفعته إلى الاهتمام بصحته لكنها أتاحت له أيضا إعادة اكتشاف نفسه كممثل في وقت كان يستعد فيه للعب دور البطولة في فيلم "الألم والمجد".

وقال بانديراس في مقابلة مع رويترز في كان حيث ينافس فيلمه من إخراج بيدرو ألمودوبار على جائزة السعفة الذهبية "كانت النوبة القلبية درسا رائعا لحياتي".

وأضاف "لم أعد أدخن. أؤدي تمارين أكثر من ذي قبل. أشعر بصفاء ذهني أكثر وأعدت اكتشاف نفسي بصورة ما".

وفي الآونة الأخيرة، أدى الممثل الإسباني الذي شارك في أفلام مثل "ذا ماسك أوف زورو" و"إيفيتا" دور الرسام بابلو بيكاسو في الدراما التلفزيونية "جينياس".

وقال "أعيد التفكير كثيرا جدا في مسيرتي كممثل. وأشعر بانتعاش شديد وبأني جديد للغاية".

ويدور فيلم "الألم والمجد" حول مخرج سينمائي مسن معذب يتأمل ما مضى من حياته، وجمع الفيلم مجددا بين بانديراس والممثلة بينيلوبي كروز التي عملت طويلا مع ألمودوبار.

وترقرقت الدموع في عيون الاثنين بعد عرض الفيلم يوم الجمعة في كان وغالب بانديراس مشاعره في مؤتمر صحفي يوم السبت عندما قال إن الشهور التي قضاها في العمل في الفيلم كانت من أسعد أوقاته إلى الآن كممثل في مشوار شارك خلاله في أكثر من مئة فيلم.