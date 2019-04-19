بايدن سيعلن ترشحه للرئاسة الأسبوع المقبل

أعلنت وسائل إعلام أن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الذي تظهر استطلاعات الرأي تفوقه لدى الديمقراطيين، سيعلن ترشحه الى منصب الرئيس الأسبوع المقبل رسميا.

وسيعلن بايدن الوسطي ترشيحه في شريط فيديو الأربعاء بحسب موقع "ذي أتلانتيك". ولا يزال فريقه يناقش "التوقيت الدقيق لإعلانه" الأسبوع المقبل، وفقا لمحطة "أن بي سي".

وحتى قبل الإعلان عن ترشحه، يهيمن بايدن في استطلاعات الرأي حول شعبية نحو عشرين مرشحًا للحزب الديمقراطي مع حصوله على 30 في المئة من الأصوات، حسب موقع "ريل كلير بوليتكس" مقابل 22.5 في المئة للسيناتور المستقل بيرني ساندرز، بفارق كبير عن المرشحين الآخرين.

لكن بايدن سيكون أكبر رئيس للولايات المتحدة في حال وصوله الى البيت الأبيض (76 عاما الآن).

واتهمت نساء مؤخرا بايدن بأنه يسبب لهن انزعاجا شديدا بسبب قبلة يطبعها على الرأس ووضع يديه على الكتفين.

والسيناتور السابق معروف بإيماءاته الظاهرة لكن بعد هذه الاتهامات، وعد بـ "أن يكون أكثر يقظة" دون أن يقدم اعتذارا.