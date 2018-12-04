بايدن قد يترشح للرئاسة

أثار جو بايدن نائب الرئيس السابق تكهنات بأنه قد يترشح في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وأعرب بايدن، الذي كان نائبا للرئيس باراك أوباما، في تصريحات خلال تواجده في مونتانا مساء الإثنين عن اعتقاده بأنه " أكثر شخص مؤهل" ليكون رئيسا للبلاد.

وأعلن أنه سيتخذ قرارا في هذا الشأن خلال الشهرين المقبلين.

وكانت قد أثيرت تكهنات أيضا بشأن ترشح وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون للمنصب، رغم هزيمتها أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب في سباق عام 2016.

وكذلك لم يستبعد السيناتور الديمقراطي المخضرم والمرشح السابق لنيل تسمية الحزب في السباق الرئاسي الأخير بيرني ساندرز، احتمال ترشحه عام 2020.

اقرأ أيضا:

سباق الرئاسة المقبل.. هل بدأ مبكرا؟