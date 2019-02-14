بايرن ميونيخ يطالب: 'أبطال أوروبا' بالمجان

طالب نادي بايرن ميونيخ الألماني ببث "مباراة على الأقل" لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم على قنوات تلفزيونية مجانية من دون تشفير.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل-هاينتس رومينيغه في مقابلة مع مجلة "سبورت بيلد" الأربعاء "يجب أن نقوم بكل شيء لإقناع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه في فترة البث المقبلة 2021-2024، يجب بث مباراة واحدة على الأقل، وإذا أمكن من مباريات القمة، مجانا على شاشة التلفزيون في ألمانيا".

وحذر من "انخفاض نسبة المشاهدة بمعدل 85 في المئة" في ألمانيا. وأردف "لدينا ثقافة كروية مختلفة ويجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار".

وشارك الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب الفريق رومينيغه برأيه في مؤتمر صحافي الأربعاء قبل يومين من مواجهة أوغسبورغ في الدوري المحلي "يجب أن تكون الرياضة متاحة لأكبر عدد ممكن".

وكانت قناة "زد دي أف" المفتوحة قد خسرت في 2017 حقوق نقل المسابقة العريقة بدءا من الموسم الحالي.

وتملك مجموعتا "سكاي" و"دازن" المشفرتان حقوق نقل دوري الأبطال في ألمانيا حتى 2021 مقابل 200 مليون يورو بحسب تقارير صحافية.