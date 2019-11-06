بايرن ويوفنتوس إلى ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا

ضمن كل من بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي، الأربعاء، تأهلهما إلى ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين لصفر في ميونيخ في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية من المسابقة.

وبات بايرن أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي.

وعزز موقعه في الصدارة برصيد 12 نقطة بفارق 8 نقاط أمام مطارده المباشر توتنهام الإنكليزي.

وعوض بايرن ميونيخ خسارته المدوية أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت 1-5، السبت، في البوندسليغا والتي أدت إلى إعفاء مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش من منصبه وتعيين مساعده هانز ديتر فليك.

وضمن يوفنتوس الإيطالي بدوره تأهله بعد تحقيق الانتصار على لوكوموتيف الروسي بهدفين لهدف.

وخطف يوفنتوس هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بواسطة لاعبه آرون رامزي.

وتصدر الفريق المجموعة بهذا الفوز مبتعدا عن أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاث نقاط.