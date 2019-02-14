بايل يواجه عقوبة صارمة

طلبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم من اتحاد اللعبة فرض عقوبات على لاعب ريال مدريد غاريث بايل تصل لحرمانه من اللعب لمدة 12 مباراة.

وجاء الطلب على خلفية "الطريقة الاستفزازية" التي احتفل بها مهاجم النادي الملكي بعد تسجيله هدف فريقه الثالث في المباراة ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد التي جرت السبت الماضي.

وتوجه بايل إلى مدرجات أنصار أتلتيكو مدريد بعد تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73 من المباراة، وقام بهز ذراعه بطريقة غير لائقة، الأمر الذي اعتبرته رابطة الدوري الإسباني استفزازا للجمهور.

وفي حال رأى الاتحاد الإسباني أن بايل تعمد القيام بالحركة الاستفزازية فستكون عقوبته الحرمان بين أربع و 12 مباراة وفقا للنظام الأساسي للاتحاد.

ولو تمت معاقبة بايل فهذا يعني أنه سيغيب عن مباريات هامة للملكي من بينها الكلاسيكو المقبل مع برشلونة المقرر في الثاني من آذار/مارس المقبل ضمن المرحلة 26 من الدوري الاسباني لكرة القدم.