برشلونة يعلن ضم لاعب غرونينغن الهولندي

أعلن نادي برشلونة المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للعام الثاني تواليا، تعاقده مع لاعب خط الوسط الشاب لودوفيت ريس قادما من نادي غرونينغن الهولندي.

وأوضح النادي في بيان أن ريس "وقع عقده مع برشلونة للمواسم الثلاثة المقبلة، حتى 2022، مع إمكانية التمديد لموسمين".

وأضاف أن قيمة الصفقة بلغت 3.25 ملايين يورو مع "بند جزائي بقيمة 100 مليون يورو".

وسيتم اللاعب التاسعة عشرة من عمره في الأول من حزيران/يونيو المقبل، وهو لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده لما دون 19 عاما.

وبحسب التقارير الإسبانية، يتوقع أن يدافع ريس في الموسم المقبل عن ألوان الفريق الرديف، لكن يرجح أن يكون مع الفريق الأول بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي، في الجولة الصيفية التحضيرية للموسم المقبل.

وبدأ اللاعب مسيرته مع غرونينغن في 2017، وخاض منذ ذلك الحين 50 مباراة مع فريق الدرجة الهولندية الأولى، ونال الشاب المولود لوالدين سلوفاكيين، الجنسية الهولندية في تموز/يوليو 2018.