بتكوين تسجل أعلى ارتفاع منذ يوليو

ارتفعت عملة بتكوين ما يزيد على ستة بالمئة الأربعاء، لتصعد فوق مستوى أربعة آلاف دولار وتتجه صوب تسجيل أكبر قفزة يومية منذ تموز/يوليو مع تعافيها بعد عمليات بيع كثيفة في الآونة الأخيرة.

وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم في أحدث تداولات 3970.04 دولار على منصة بتستامب، بعد أن تضررت جراء موجة بيع واسعة النطاق للعملات المشفرة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وخسرت العملة ما يزيد على 70 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

وتعتبر بت كوين عملة غير مركزية، بمعنى أنه لا توجد سلطة حكومية عليها، الأمر الذي يجعلها قابلة للاستخدام في أي مكان من العالم طالما يقبل الطرفان هذه العملة.