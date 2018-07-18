بتهمة 'إهانة أردوغان'.. دعوى قضائية ضد 73 نائبا تركيا

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكوى ضد زعيم حزب المعارضة الرئيسي و 72 مشرعا متهما إياهم بإهانته لقيامهم بنشر ومشاركة رسوم كاريكاتورية له على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وقدمت الشكوى ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، الذي نشر رسما كاريكاتوريا على موقع تويتر، وضد مسؤولين آخرين قاموا بمشاركة هذا الرسم دعما لأربعة طلاب جامعيين تم اعتقالهم لقيامهم برفع ملصق لنفس الكاريكاتير أثناء حفل تخرجهم.

وتعد "إهانة الرئيس" جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات في تركيا.

كان أردوغان أقام ما يقرب من 2000 دعوى قضائية ضد أشخاص بسبب إهانات مزعومة، وأسقط الكثير منها بعد محاولة انقلاب تموز/يوليو عام 2016، لكنه عاد وأقام الكثير من الدعاوى الأخرى منذ ذلك الحين.