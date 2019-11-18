بتهمة الإهمال.. إصدار أحكام بالسجن بفاجعة أطفال الجزائر الرضع

أصدرت محكمة الوادي جنوب الجزائر العاصمة ، الاثنين، أحكاما في قضية الحريق الذي طال قسم ولادة بأحد المستشفيات، والذي أسفر عن وفاة ثمانية أطفال حديثي الولادة حرقا واختناقا.

وأدانت المحكمة مدير المستشفى ونائبه بعام سجن نافذ وغرامة مالية بـ50 مليون سنتيم بتهمة الإهمال، بينما أدينت قابلة (مولّدة) بستة أشهر سجن غير نافذة.

وتسببت شرارة كهربائية بنشوب حريق في مستشفى بشير بن ناصر في سبتمبر الماضي. وقد أثارت فاجعة وفاة الرضع الثمانية حينها غضب الجزائريين الذين تجمهروا حول المستشفى.

وفي نفس القضية تم تبرئة ممرضة وفني صيانة ومراقبة طبية.

وصرح وزير الصحة لتليفزيون النهار الجزائري في سبتمبر أن طارد الباعوض كان "سببا أوليا في نشوب الحريق"، والذي أدى إلى مقتل ثمانية أطفال رضع (3 بحروق، و5 بالاختناق)، فيما تم إنقاذ 76 شخصا.